Amasra'daki maden faciası: 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada arar karar

Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle geçen yıl 25-28 Nisan, 3-5 Mayıs, 24-25 Temmuz, 16-18 Ekim, 15-17 Kasım, bu yıl 13 Şubat ve 8 Mayıs'ta yapılan duruşmaların ardından davanın sekizinci oturumu yapıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "olası kastla öldürme" suçundan yargılanan sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural'ın tutukluluk halinin devamına, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan yargılanan ve önceki duruşmada tahliyelerine karar verilen kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararının devamına karar verdi.

Müşteki avukatları, havalandırma sorunu olduğunun bilinmesine rağmen sanık ve şüphelilerin ilkel yollarla sorunu çözmeye çalıştıkları ve sorunun çözülmeden üretime devam edildiği, sensörlerin çalışmadığı, su barajlarının bulunmadığının açıkça görüldüğünü öne sürerek, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etti.

Bartın Adliyesi'nde özel olarak oluşturulan salondaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Bu arada duruşma öncesi adliye önünde gazetecilere açıklama yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 14 Ekim 2022'de yaşanan patlamayı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Patlamanın üzerinden 22 ay, yaklaşık 660 gün geçti adalet arayışı devam ediyor. Amasra'da yangın ve yüreğimizdeki yangın da devam ediyor. Adalet arayışımız gerçek sorumluların bu adliyede yargılandığını görene kadar devam edecek. Biz bu davanın ve sürecin takipçisiyiz. Tüm sorumlular yargı önünde hesap verene kadar şehit aileleriyle bu davanın takipçisi olacağız ve mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Heyet, Türkiye Maden Mühendisleri Odasından gelen raporun incelenerek Amasra Taşkömürü İşletmeleri Müessesesine gönderilmesine, bilirkişi heyetinin rapor oluşturması için 15 Ekim'e kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

Zanlılardan Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 kişiye adli kontrol hükümleri uygulanmış, zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından salıverilmişti. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında ise soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

Önceki duruşmada, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan yargılanan kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararıyla tahliyelerine karar vermişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu 4 sanık hakkında iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulan iddianamede, diğer 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.