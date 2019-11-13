Sonbahar fotoğrafçılığı için en uygun bölgelerden olan Dumanlı Yaylası kayın ormanları ile ziyaretçilerini karşılıyor. Yeşilin her tonunun sarı, kırmızı ve turuncu ile buluştuğu kayın ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturuyor.