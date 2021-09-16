Amaçlarına sonunda ulaştılar 0:00 / 0:00

Pandemi nedeniyle gösterimi iki kez ertelenen 'Amacı Olmayan Grup', sonunda izleyiciyle buluşacak. Yapımcı Murat Şeker ile yönetmen Ali Tanrıverdi, filmlerini gösterime çıkaracak olmakla geç de olsa amaçlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi

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17 Eylül'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Amacı Olmayan Grup'un galası Özdilek AVM Cinetime Sinemaları'nda yapıldı. Filmi 'Çakallarla Dans' serisinin Murat Şeker ile ortak yazarı olarak tanınan Ali Tanrıverdi yönetti.

Ali Tanrıverdi'nin ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu, Sugarworkz adına Murat Şeker'in yapımcısı olduğu filmde başrolleri Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen ve Gamze Karaduman paylaştı.

Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker, galada basın mensuplarının sorularını cevaplarken pandemi nedeniyle gösterimi iki kez ertelenen gençlik - komedi türündeki 'Amacı Olmayan Grup'un nihayet izleyiciyle buluşacak olmasından dolayı oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Ali Tanrıverdi: İki yıl sonra bir araya gelebildiğimiz için herkeste bir mutluluk hali var. Umarım insanlarımız da sinemaya gitmeye başlar. Herkes filmi vizyona sokmadan önce 'Emin misiniz' diye sordu ancak biz eminiz. Biz ekmeğimizi sinemadan kazanan insanlarız. Filmimizi sinema için yaptıkİnsanlarımızı da sinemaya davet ediyoruz. Onlar da hiç merak etmesinler Amacı Olmayan Grup filmini izlemeye geldiklerinde pişman olmayacaklar ve ayakları yeniden sinemaya alışacak.

Murat Şeker: Her ne kadar filmin adı Amacı Olmayan Grup olsa da biz ekip olarak belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş bunu gerçekleştirmiş bir insan topluluğuyuz. İki yıl önce Ali kardeşimizin fikrinden yola çıkarak bu filmi yapmaya karar verdik.

'Amacı Olmayan Grup'un galasına Cemal Okan, Timur Savcı, Ferhat Aslan, Didem Balçın, Sarp Levendoğlu, Bülent Serttaş, Bülent Turgut, Burak Demir, Cem Arslan, Yaprak Medine, Başak Gümülcinelioğlu, Aleyna Solaker, İsmail Acar, Anıl İlter ile filme özel şarkı yapan Tahribat-ı İsyan grubu üyeleri Asil Slang ve Zen-G gibi ünlü isimler katıldı. Filmin gösterimi sırasında salonlarda kahkaha, finalde ise alkış tufanı koptu.

Hakan Bilgin - Çiğdem Gürel Bilgin

Sosyal medyanın fenomenlerinden biri olan, milyonlarca takipçisi bulunan gerçek 'Amacı Olmayan Grup'tan esinlenerek hayata geçirilen film, beyazperdeye dijital dünyanın getirdiği yeni sosyal ilişkileri eğlenceli bir dille anlatıp kuşak çatışmalarını komedi tarzında aktaracak.

Cemal Okan