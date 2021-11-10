Alzheimer olmaktan korktu, bakın ne yaptı!

Gaziantep'te yaşayan 3 çocuk babası emekli kaporta ustası Hasan Altaş, gençlik yıllarında bir yakınının Alzheimer hastalığına yakalandığını öğrendi. Kendisinin de bu hastalığa yakalanmasından korkan Aktaş, yaptığı araştırmalarda müzikle uğraşanların Alzheimer'a yakalanma riskinin az olduğunu öğrendi. Bunun üzerine müziğe merak saran Altaş, aradan geçen yıllar içerisinde ud, akordiyon, piyano, bağlama ve keman çalmayı öğrendi. Çocukluğundan bu yana müzik sevgisinin olduğunu ifade eden Altaş, kurslara giderek öğrendiği enstrümanları çalarak kendisini hastalıktan koruduğunu söyledi.
"MÜZİK ALZHEIMER HASTALIĞINI ÖNLEMEDE ÖNEMLİ BİR ETKEN"
55 yıl önce akordiyon alarak enstrüman çalmaya başladığını belirten Altaş, şöyle konuştu: "Ben kaporta ustasıydım ve çocukluğumdan beri müzik aşkı her zaman içimde oldu. Müziğin Alzheimer olmayı önlediğini öğrenince 1966 yılında bir tane akordiyon aldım. Sonrasında kurslarda farklı enstrümanlar çalmayı öğrendim. Alzheimer olmak istemediğim için başladığım enstrüman çalma bende yeni bir tutkuya dönüştü. Ben gençlerimize müzik ile uğraşmalarını ve enstrüman çalmayı öğrenmelerini öneriyorum. Çünkü müzik çalmak Alzheimer hastalığını önlemede önemli bir etken. Bu sayede hem Alzheimer olmayı önleyecek hem de yaşlandıkları zaman enstrümanlar sayesinde yalnız kalmayacaklar. Şu an 81 yaşındayım ve sağlığım yerinde. Müziğe verdiğim emeklerin sonucunda zihin olarak dinç kaldım."
'EVDE ÖLÜMÜMÜ BEKLEMEK İSTEMEDİM'
Müzikle iç içe geçen hayatının kendisini gençleştirdiğini belirten Altaş, yıllar önce hevesle başladığı enstrüman merakının kendisini tüm hastalıklardan koruduğunu söyledi. Müzik aleti kullanmanın Alzheimer hastalığını önlemede başarı gösterdiğine inanan Altaş, "5 enstrüman kullanıyorum ve şimdi tambur çalmayı öğreneceğim. Alzheimer çağımızın hastalığı oldu. Bu yüzden yaşlıların evde oturup ölümü beklememeleri kendilerini geliştirmeleri gerek. En azından bir müzik aleti çalmaya çalışsınlar. 81 yaşındayım hala müzikle ilgilenmeye devam ediyorum. Bunu herkese özellikle yaşlılarımıza tavsiye ediyorum" diye konuştu.
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