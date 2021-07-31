Alzaymır sözcüğü nasıl yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor. İşte Türk Dil Kurumuna göre alzaymır kelimesinin doğru yazımı...

ALZAYMIR NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "ALZAYMIR" olarak yazılıyor.

ALZAYMIR NE DEMEK?

isim, İngilizce alzheimer

İlerleyen yaşta ortaya çıkan, hatırlamada güçlük, bazı yetilerde bozulma ile ilişkilendirilen hastalık.