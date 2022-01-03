Beklentilerin uzağında kalan Barcelona transfer operasyonuna devam ediyor.

Barça, forvet hattını güçlendirmek için Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Atletico Madrid'in İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile anlaştı.

İki kulüple de anlaşmaya varan Barcelona'nın oyuncuyla 1.5 sezonluk kiralık sözleşme yapacağı belirtildi.

Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid gibi kulüplerde top koşturan 29 yaşındaki Morata'nın kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.