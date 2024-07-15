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        Haberler Gündem Alüminyum yüklü TIR’ın dorsesinden 23 kaçak göçmen çıktı - Güncel haberler

        Alüminyum yüklü TIR’ın dorsesinden 23 kaçak göçmen çıktı

        Amasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu alüminyum yüklü TIR'ın dorsesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 23 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 22:59 Güncelleme: 15.07.2024 - 22:59
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        TIR'ın dorsesinden 23 kaçak göçmen çıktı
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        Ağrı’dan Kocaeli-Gebze’ye gitmekte olan İran uyruklu P.H. (44) yönetimindeki TIR, kent girişinde polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen TIR'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı.

        Kontrollerde TIR’ın dorsesinde alüminyumların arasında yaşları 18 ile 35 arasında değişen Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.

        TIR şoförü P.H. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. TIR şoförüyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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