Alucra'da yangın: 1 ölü

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Demirözü köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Refik Çece'ye (60) ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek, hem evi hem de bitişiğindeki samanlığı sardı. Olay yerine sevk edilen Alucra Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak ev ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Yangında ağır yaralanan ev sahibi Refik Çece, kaldırıldığı Alucra Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.