Urartular'ın Anadolu'da bugüne ulaşan en önemli şehirlerinden olan 2900 yıllık kalede gerçekleştirilen kazılarda, bazıları tek örnek olan birçok önemli bilgi ve tarihi eser elde edildi. Söz konusu bilgiler ise birçok makale ve yayımlanan kitaplarda değerlendirildi.