DHA

TÜRK futbolunun oyuncu fabrikası Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesinde yer alan yazısıyla genç futbolcu adaylarına önemli mesajlar verdi. Kulüp yönetmekle ilgili, "Çıraklığını yapmadığın işin ustalığına soyunmayacaksın" ifadesini kullanan 67 yaşındaki Başkan Özkan, futbol yöneticiliğine 1989 yılında başlayıp 18 yıl çıraklık, 15 yıl kalfalık yaptığını, 2022 yılıyla birlikte ustalık dönemine geçtiğini dile getirdi.

"Büyük futbolcu nasıl olunur" başlığıyla kaleme aldığı yazıda akademide forma giyen profesyonel futbolcu adaylarına seslenen Seyit Mehmet Özkan, "Burası bir yerleşkedir, ortak yaşam alanıdır. Burası Çocuk Esirgeme Kurumu değildir. Burası otel de değildir. Burası bir eğitim kurumudur, bir akademidir. Burası profesyonel futbolcu yetiştirme meslek okulu" diye konuştu.

"Siz buraya profesyonel futbolcu olmak için geldiniz" diyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Aynen buradan mezun olup Avrupa'da futbol oynayan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ağabeyleriniz gibi. Biz size barınma imkanı sunuyoruz. Ama odalarınızın temizliğinden, tertip ve düzeninden kendiniz sorumlu olacaksınız. Biz size en iyi futbol sahaları sunuyoruz. Ama sahalara toplarınızı, çalışma ekipmanlarınızı ve sularınızı kendiniz getireceksiniz. Antrenman veya maç sonrası yedek kulübesi civarından hiçbir spor malzemesi kalmayacak. Sizler toplayacaksınız. Biz size sporcu beslenmesi sağlıyoruz. Eğer iyi beslenirsek sahada ayakta kalırsınız, eğer iyi beslenmezseniz sahada ayakta kalamaz, ikili mücadelelerde yerlerde sürünürsünüz. Bu mesleği de yapamazsınız" şeklinde konuştu.

"YATAKLARINI KENDİNİZ TOPLAYACAKSINIZ"

Altınordu Futbol Akademisi'nin yer aldığı Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde oyuncular, antrenörler, idari personel, destek personeli, hizmet personeliyle birlikte toplam 160 kişinin yaşadığını söyleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Herkes burada yerleşik yaşam kurallarına uymalıdır. Başka türlü birlikte yaşamak zorlaşır. Odalarınızı, yataklarınızı kendiniz toplayacaksınız. Lavabolarınızı, duşlarınızı kendiniz temizleyeceksiniz. Kat görevlisi ablalar size öğretecekler ama kendi odalarınızın temizliğinden, tertip ve düzeninden kendiniz sorumlu olacaksınız. Çok sevdiğiniz futbolu meslek olarak seçtiğiniz için buradasınız. Ancak artık futbol sizin için bir oyun değil, bir meslek. Aynen inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, ziraat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi bir meslek. Bu işi iyi öğrenir ve uygularsanız, ileride para kazanacağınız mesleğiniz olacak" ifadelerini kullandı.