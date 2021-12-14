Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Muhammet Yumak, Emrah Ünal

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin (Dk. 79 Rıdvan Koçak), Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Metehan Yılmaz (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Muzaffer Kocaer (Dk. 79 Recep Aydın), Kenan Fakılı (Dk. 65 Feyttullah Gürlük), Burak İnce (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Ahmet Dereli

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Semih Karadeniz, Coelho, Mehmet Taş, Atila Turan, Pereira, Mandjeck, Cisse, Benhur Keser (Dk. 60 Yiğitali Bayrak), Diop (Dk. 80 Mevlüt Erdinç), Tisdell (Dk. 66 İsa Nalbant)

Goller: Dk. 16 Diop, Dk. 22 Pereira (Kocaelispor) Dk. 45+3 Ahmet Dereli (Penaltıdan), Dk. 69 Kürşad Sürmeli, Dk. 74 Burak İnce (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 14 Semih Karadeniz, Dk. 38 Atila Turan, Dk. 45+1 Korcan Çelikay (Kocaelispor), Dk. 75 Furkan Metin, Dk. 79 Kürşad Sürmeli, Dk. 86 Ali Dere, Dk. 88 Ali Emre Yanar, Dk. 90+2 Feyttullah Gürlük (Altınordu)