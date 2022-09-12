Spor Toto 1'inci Lig'de 5'inci haftanın kapanış maçında Altınordu evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 24. dakikada Kappel atarken, Altınordu'nun golü 45+3'üncü dakikada Ahmet Dereli'den geldi. Bu sonuçla Altınordu 3 puana, Pendikspor 8 puana ulaştı.

18. dakikada Pendikspor tehlikeli geldi. Soldan gelen kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Thiam kafayı vurdu, Ali Dere son anda topu çizgiden çıkardı.

24. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan Muhammed'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kappel, rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan topu uzak köşeye gönderdi: 0-1.

45+3. dakikada Altınordu skora denge getirdi. Sol kanatta topla buluşan Ahmet İlhan, yerden altı pasa kesti. Kale önünde Ahmet Dereli topu filelere yolladı: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

52. dakikada Mesut'la verkaç yapıp sağdan Altınordu ceza sahasına giren Gökcan, müsait pozisyonda topu yandan auta yolladı.

75. dakikada Altınordulu Kürşad ceza yayı gerisinden vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.

77. dakikada oyuna girer girmez soldan ceza sahasına giren Ali Han, uygun pozisyonda kötü bir vuruşla topu üstten auta yolladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 eşitlikle bitti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Şener, Suat Güz

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 50 Muzaffer Kocaer), Safa Kınalı, Kürşad Sürmeli (Dk. 83 Hasan Hüseyin Acar), Emircan Gürlük, Kubilay Aktaş (Dk. 59 Metehan Yılmaz), Ahmet Dereli (Dk. 83 Bertuğ Bayar)

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Thiam (Dk. 67 Görkem Bitin), Mesut Özdemir, Regattin (Dk. 76 Ali Han Tunçer), Kappel (Dk. 67 Ahmet Yazar) (Dk. 87 Hasan Kılıç), Muhammed Akarslan (Dk. 87 Nikolic)

Goller: Dk. 24 Kappel (Pendikspor), Dk. 45+3 Ahmet Dereli (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 41 Muhammed Akarslan, Dk. 65 Regattin (Pendikspor), Dk. 84 Metehan Yılmaz (Altınordu)