Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Burak Cansız, Anıl Usta

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 84 Yusuf Can Esendemir), Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Anıl Arıcıoğlu), Metehan Yilmaz (Dk. 90+2 Muzaffer Kocaer), Kürşad Sürmeli, Hüsamettin Yener, Recep Aydın, Enis Destan (Dk. 55 Feyttullah Gürlük) (Dk. 84 Ahmet Dereli)

Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl (Dk. 88 Muhammed Himmet Ertürk), Mazlum Demir, Kerem Paykoç (Dk. 88 Emir Şenocak), Mete Çelik, Ahmet Sağat (Dk. 68 Sabbah), Ba, Cem Çelik, Emre Özer (Dk. 79 Enes Sağlık), Akanbi (Dk. 79 Toni Gomes), Pote

Gol: Dk. 9 Enis Destan (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 13 Rıdvan Koçak, Dk. 48 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)