Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerFutbol1. LigKeçiörengücü

Altınordu: 1 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig 30. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti

26.06.2020 - 22:22 | Güncelleme: ABONE OL
Keçiörengücü

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Kemal Mavi, Kemal Elmas

Altınordu: Erhan Erentürk, Onur Taha Takır (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan),Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 61 Ali Yaşar),Hüseyin Atakan Üner (Dk. 78 Batuhan Kırdaroğlu),Oğulcan Ülgün, Okan Derici, Metehan Mimaroğlu (Dk. 61 Hüsamettin Yener),Muhammed Mert (Dk. 46 Burak İnce),Kemal Rüzgar

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erdi Dikmen, Samet Akaydin, Hüsamettin Tut, Mendy, Burak Aydın (Dk. 78 İshak Çakmak),Süleyman Olgun, Kone (Dk. 86 Devrim Taşkaya),Madinda (Dk. 64 Uğur Utlu),Cem Ekinci (Dk. 86 Bokila)

Goller: Dk. 45+1 Cem Ekinci, Dk. 90+4 Bokila (Keçiörengücü),Dk. 90+3 Sinan Osmanoğlu (Altınordu)

Sarıkartlar: Dk. 37 Onur Taha Takır, Dk. 50 Burak İnce (Altınordu),Dk. 64 Cem Ekinci, Dk. 87 İshak Çakmak (Keçiörengücü)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sonunda bu da oldu... Sokakta tezgah açıp takipçi satıyor
Sonunda bu da oldu... Sokakta tezgah açıp takipçi satıyor
'Parası olmayan beni anlamaz' demişti... İspat edene 1 milyon dolar verecek
'Parası olmayan beni anlamaz' demişti... İspat edene 1 milyon dolar verecek
Yer: İstanbul... Bu halde gören hemen ekiplere haber verdi
Yer: İstanbul... Bu halde gören hemen ekiplere haber verdi
Dünya güzeli Azra Akın'ın mütevazı arabası! 'Lükse düşkünlüğüm yok'
Dünya güzeli Azra Akın'ın mütevazı arabası! 'Lükse düşkünlüğüm yok'
Bursaspor 'kabus' ile döndü
Bursaspor 'kabus' ile döndü
Altınordu'da Yasin formaya yakın
Altınordu'da Yasin formaya yakın
Ravil ve Burak Avrupa yolcusu
Ravil ve Burak Avrupa yolcusu
"Rezerv takımı destekliyorum"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X