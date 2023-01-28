Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Ferdi Karadoruk, Ömer Lütfü Aydın

Altınordu: Ali Emre Yanar, Erdem Gökçe, Selim Ay, Erdi Dikmen, Ali Dere, Şeref Özcan (Dk. 61 Ahmet İlhan Özek), Kubilay Aktaş (Dk. 61 Metehan Yılmaz), Emirhan Aydoğan, Metehan Mimaroğlu, Emircan Gürlük (Dk. 80 Muzaffer Kocaer), Ali Özgün

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Kayamba (Dk. 73 Berk Yıldız), Tugay Kacar, Eray Ataseven (Dk. 90+4 Posmac), Bregu (Dk. 87 Melih Okutan), Safa Kınalı (Dk. 73 Gökhan Alsan), Ndlovu (Dk. 73 Balde)

Goller: Dk. 58 Ndlovu (Dyorex Boluspor), Dk. 90+3 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 5 Bülent Cevahir, Dk. 9 Eray Ataseven, Dk. 50 Onur Ulaş, Dk. 89 Melih Okutan, Dk. 90+5 Tugay Kacar (Dyorex Boluspor), Dk. 90+4 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)