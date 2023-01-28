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Haberler Futbol 1. Lig Boluspor

Altınordu: 1 - Boluspor: 1 MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu ile Dyorex Boluspor 1-1 berabere kaldı. Altınordu'da 90. dakikada penaltı atışını kullanan Metehan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine atış tekrarlandı. Topun başına geçen Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu

Giriş: 28.01.2023 - 18:32 | Güncelleme: ABONE OL
Altınordu: 1 - Boluspor: 1 MAÇ SONUCU
AA

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Ferdi Karadoruk, Ömer Lütfü Aydın

Altınordu: Ali Emre Yanar, Erdem Gökçe, Selim Ay, Erdi Dikmen, Ali Dere, Şeref Özcan (Dk. 61 Ahmet İlhan Özek), Kubilay Aktaş (Dk. 61 Metehan Yılmaz), Emirhan Aydoğan, Metehan Mimaroğlu, Emircan Gürlük (Dk. 80 Muzaffer Kocaer), Ali Özgün

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Kayamba (Dk. 73 Berk Yıldız), Tugay Kacar, Eray Ataseven (Dk. 90+4 Posmac), Bregu (Dk. 87 Melih Okutan), Safa Kınalı (Dk. 73 Gökhan Alsan), Ndlovu (Dk. 73 Balde)

Goller: Dk. 58 Ndlovu (Dyorex Boluspor), Dk. 90+3 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 5 Bülent Cevahir, Dk. 9 Eray Ataseven, Dk. 50 Onur Ulaş, Dk. 89 Melih Okutan, Dk. 90+5 Tugay Kacar (Dyorex Boluspor), Dk. 90+4 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

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