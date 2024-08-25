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        Haberler Gündem Güvenlik Altınla kaplayıp patentini aldığı zeytin yok satıyor

        Altınla kaplayıp patentini aldığı zeytin yok satıyor

        İstanbul'da zeytin ticareti ile uğraşan iş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp Ortadoğu'nun zenginlerine satıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 11:33 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:33
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          İstanbul'da yaşayan ve 30 yılı aşkın zeytin ticareti ile uğraşan Levent Usluer, yenilebilir altın kaplamalı zeytini, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patentini alarak tescil ettirdi.

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          Dünya'nın en sağlıklı gıdası zeytinleri yenilebilir altın tozu ile kaplayan Usluer, taleplere yetişmekte zorluk çekiyor.

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          24 TENESİ 300 DOLAR

          Özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Arap şeyhlerinin ilgi odağı haline gelen altın kaplamalı zeytinin 24 adeti 300 dolardan satılıyor.

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          "TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

          Altın kaplamalı zeytin üreticisi Levent Usluer, "Uzun yıllardır Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız, uzun süren arge çalışmaları sonrasında yenilebilir altın kaplama zeytin ürettik. Zeytin kendi başına çok değerli bir ürün, biz zeytine dahada değer katmayı düşündük. Gerekli belgelerimizi aldık ve patent işlemlerini tamamladık. Ürünümüze şu anda yurtdışından çok yoğun talepler alıyoruz. Özellikle arap ülkelerinden çok yoğun talepler geliyor ve taleplere yetişemiyoruz. Bir kutusunu 500 dolardan satışa sunuyoruz" dedi.

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