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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın yeniden yükselişte! 8 Mayıs 2025 Perşembe canlı altın alış-satış tablosu ile bugün gram, çeyrek, tam altın kaç lira oldu?

        Altın yeniden yükselişte! 8 Mayıs 2025 gram, çeyrek, tam, tam altın ne kadar?

        ABD ile Çin arasında yapılması beklenen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik piyasalardaki risk iştahının artmasını sağladı. Çin'in zorunlu karşılık oranlarında indirime gitmesi ile ekonomiyi destekleme adımları da piyasalara olumlu yansırken, altın fiyatlarındaki son durum da merak ediliyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın kaç liradan alıcı buluyor? İşte, 8 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 07:21 Güncelleme: 08.05.2025 - 08:10
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