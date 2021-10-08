France Football dergisi, 2021 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 6 kez kazanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile 5 kez kazanan Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de yer aldı.
Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe ve Neymar, Borussia Dortmund'tan Earling Haaland, Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Chelsea'den Romelu Lukaku ile N'Golo Kante de 30 kişilik listede kendilerine yer buldu.
29 Kasım 2021'de ödüller sahiplerini bulacak.
France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ile France Football, FIFA Altın Top ismiyle 2010'dan itibaren verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.
2021 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:
Romelu Lukaku (Chelsea)
N'Golo Kante (Chelsea)
Jorginho (Chelsea)
Cesar Azpilicueta (Chelsea)
Mason Mount (Chelsea)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Ruben Dias (Manchester City)
Phil Foden (Manchester City)
Raheem Sterling (Manchester City)
Riyad Mahrez (Manchester City)
Lionel Messi (PSG)
Kylian Mbappe (PSG)
Gianluigi Donnarumma (PSG)
Neymar (PSG)
Leonardo Bonucci (Juventus)
Giorgio Chiellini (Juventus)
Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United)
Bruno Fernandes (Manchester United)
Luka Modric (Real Madrid)
Karim Benzema (Real Madrid)
Lautaro Martinez (Inter)
Nicolo Barella (Inter)
Pedri (Barcelona)
Gerard Moreno (Villarreal)
Luis Suarez (Atletico Madrid)
Robert Lewandowski (Bayern Münih)
Simon Kjaer (Milan)
Mohamed Salah (Liverpool)
Erling Haaland (Borussia Dortmund)
Harry Kane (Tottenham)
2021 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:
Kadidiatou Diani (PSG)
Fran Kirby (Chelsea)
Jennifer Hermoso (Barcelona)
Christiane Endler (PSG/OL)
Christine Sinclair (Thorns)
Ashley Lawrence (PSG)
Irene Paredes (PSG/Barcelona)
Jessie Fleming (Chelsea)
Lieke Martens (Barcelona)
Sandra Panos (Barcelona)
Viviane Miedema (Arsenal)
Ellen White (Manchester City)
Pernille Harder (Chelsea)
Samantha Mewis (North Carolina Courage)
Wendie Renard (OL)
Marie-Antoinette Katoto (PSG)
Stina Blackstenius (Hacken)
Magdalena Eriksson (Chelsea)
Sam Kerr (Chelsea)
Alexia Putellas (Barcelona)
Yılın en iyi kalecisine verilen "Yachine Trophee" adayları şunlar:
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG)
Ederson (Manchester City)
Samir Handanovic (Inter)
Emiliano Martinez (Aston Villa)
Edouard Mendy (Chelsea)
Keylor Navas (PSG)
Manuel Neuer (Bayern Münih)
Jan Oblak (Atletico Madrid)
Kasper Schmeichel (Leicester City)
Yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncuna verilen Kopa Trophee" adayları şunlar:
Jude Bellingham (Borussia Dortmund)
Jeremy Doku (Rennes)
Ryan Gravenberch (Ajax)
Mason Greenwood (Manchester United)
Nuno Mendes (PSG)
Jamal Musiala (Bayern Münih)
Pedri (Barcelona)
Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)
Bukayo Saka (Arsenal)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
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