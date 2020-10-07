Kahvaltıların yıldızı, mutluluk sebebi bence pankek. Küçük büyük herkesin hayır diyemeyeceği bir lezzet. Pazar kahvaltısına yakışır yumuşacık, püf noktalarıyla altın renkli pankek tarifi geliyor.
Kaç Kişilik: 2-4
Hazırlama Süresi: 5 dakika
Pişirme Süresi: 15 dakika
Altın Renkli Pankek İçin Gereken Malzemeler:
1 su bardağı süt
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı toz şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
5 su bardağı un
Altın Renkli Pankek Yapılışı:
Derin bir kaba süt, yumurta, şeker, yağ, un, kabartma tozu ve vanilyayı alalım. Güzelce mikserle çırpalım.
Akışkan bir kıvam alana kadar, yavaş yavaş un ilavesi yaparak çırpmaya devam edelim.
Yanmaz yapışmaz tavayı, ocağa alıp güzelce ısıtalım.
Isınan tavaya, karıştırdığımız harçtan bir yemek kaşığı dökelim.
Tavayı yağlamanıza gerek yok.
Aralıklarla iki üç tane aynı anda pişirebilirsiniz
Pişmiş mi diye altına sık sık bakmayın.
Yukarısı göz göz olunca pişmiş demektir.
Zaten tavadan da kolaylıkla çıkacaktır.
Böylece istediğimiz rengi ve görüntüyü elde etmiş olacağız.
Pankeklerimizi ters çevirip, diğer yüzünü de pişirelim.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Pankeklerin hepsinin aynı boyutta olması için, hep aynı noktadan dökün.
Kendisi yayılsın.
Her seferinde aynı kaşıkla, aynı miktarda alırsanız hepsinin boyutları da aynı olacaktır.
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