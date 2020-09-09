Altın Portakal'ın jürisi belirlendi

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3 Ekim'de başlayacak 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında düzenlenecek festivalin ulusal yarışmalarının jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na Ercan Kesal başkanlık edecek. Gülse Birsel, Kıvanç Sezer, Taner Birsel ile Zeynep Oral jürinin diğer üyeleri olarak ödüllerin sahiplerini belirleyecek.

10 filmin yarışacağı Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisi; Bingöl Elmas, Köken Ergun ve Kurtuluş Özgen'den oluşurken, festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen 12 filmi Cemre Ebuzziya, Müge Turan ve Ömür Atay'dan oluşan jüri değerlendirecek.

Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışmaları'nı değerlendirecek jüri üyeleri, toplam 860 bin TL maddi desteğin sahiplerini belirleyecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Çiğdem Vitrinel, Mustafa Kara ve Tunç Davut'tan oluşan Film Yönetmenleri Derneği jürisi FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü'nün, sinema yazarları Coşkun Çokyiğit,Gül Yaşartürk ve Murat Tırpan'dan oluşan jüri de Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü'nün bu yılki sahibini belirleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını üstlendiği, idari direktörlüğünü geçen yıl olduğu gibi Cansel Çevikol Tuncer'in, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu'nun, sanat yönetmenliğini Başak Emre'nin, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız'ın yürüttüğü festivalde ödüller, 10 Ekim akşamı düzenlenecek Kapanış Töreni'nde sahiplerini bulacak.