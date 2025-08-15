Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Altın Portakal Film Festivali, sinemacılara 9 milyon lira destek sağlayacak

        Altın Portakal Film Festivali'nden sinemacılara 9 milyon lira destek

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması ve Film Forum aracılığıyla sinemacılara 9 milyon lira destek sağlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 09:25 Güncelleme: 15.08.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın Portakal Film Festivali'nden sinemacılara 9 milyon lira destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Altın Portakal Film Festivali'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek festival kapsamında genç sinemacılar desteklenecek.

        Farklı kategorilerde filmlerin yarışacağı festivalde, 14 dalda ödül verilecek.

        Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'nda, En İyi Film ödülü bu yıl 3,5 milyon lira olarak belirlendi.

        Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Film için 250 bin lira, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda En İyi Kısa Film için 200 bin lira destek verilecek.

        Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması'nda En İyi Film 400 bin lira, yönetmen ise 200 bin lirayla ödüllendirilecek. Film Forum'da ise 1 milyon 100 bin lira katkı sağlanacak.

        Ayrıca festivalde tüm kategorilerde dereceye giren yapımlar, Altın Portakal heykelciğiyle onurlandırılacak.

        Festivalin internet sitesi üzerinden yapılan ve 14 Temmuz'da başlayan başvurular, ulusal yarışmalar için 22 Ağustos, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için 12 Eylül, Film Forum platformları için ise 22 Eylül'e kadar kabul edilecek.

        Yarışma seçkileri için yapılan başvurularda Türkiye'de ilk gösterim şartı aranırken, Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması ise davet usulüyle oluşturulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Altın Portakal Film Festivali
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ve 43 kişi gözaltında
        İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ve 43 kişi gözaltında
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına!
        70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına!
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        Habertürk Anasayfa