Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı

Ulusal kategoride yarışan Gelincik filminin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, “Öncelikle orman yangının devam ettiği Hatay’a büyük geçmiş olsun diyorum. Pandemi gibi çok zor bir dönemde devamlılığı sağlamak üzere Antalya’yı tekrar ulusal sinemayı bir kere daha destekledikleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bütün filmlerin değerli olduğu düşünüyor, hepsini alkışlıyorum. Dileğimiz en kısa zamanda seyirciyle filmlerimizi buluşturabilmek. Bu bizim için en büyük ödül.” dedi.