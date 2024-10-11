'Altın oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği seçildi
Daniel Craig'den sonra James Bond rolünü devralacağı söylentileri dolaşan Aaron Taylor-Johnson, 'altın oran'a göre dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi
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Londra merkezli estetik cerrahı Dr. Julian De Silva, bilimsel verilere dayanan araştırmayla dünyanın en çekici yüzlerini sıraladı. Dr. De Silva, Yunanlılar tarafından güzelliği ölçmek için kullanılan Altın Oran'ı kullanarak en yakışıklı 10 erkeği belirledi.
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Çalışmaya göre Daniel Craig'den sonra James Bond rolünü devralacağı söylentileri dolaşan 34 yaşındaki Aaron Taylor-Johnson 93.04 puanla listenin başında yer aldı. Dr. De Silva'ya göre, Taylor-Johnson'ı yakışıklı yapan özelliği, yüzünün genel şekli oldu. Oyuncunun yüz şekli yüzde 99.2 gibi oldukça yüksek bir puan aldı.
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Dr. De Silva, "Burnunun genişliği ve uzunluğu da neredeyse mükemmel. Ayrıca güzel bir şekilde şekillendirilmiş bir çeneye sahip" dedi.
(Aaron Taylor-Johnson ve eşi Sam)
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Emily In Paris yıldızı Lucien Laviscount, 92.41 puan ile ikinci sırada yer aldı. Gladiator II filminin yıldızı Paul Mescal 92.38 puanla üçüncü sırada yer alırken, onu Robert Pattinson ve Jack Lowden takip etti.
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Dr. De Silva, listede 10. sırada yer alan Shah Rukh Khan için ise "Bollywood'un kralı, son otuz yıldır Hindistan'ın en büyük yıldızlarından biri oldu. 58 yaşında olmasına rağmen hâlâ çok etkileyici görünüyor ve harika bir şekilde yaşlanıyor. Dudakları ve kare şeklindeki çenesi için çok yüksek puanlar aldı ancak burnunun şekli nedeniyle daha yüksek bir sırayı kaçırdı" dedi.
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Altın Oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği şu şekilde:
1- Aaron Taylor-Johnson - Yüzde 93.04
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2- Lucien Laviscount - Yüzde 92.41
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3- Paul Mescal - Yüzde 92.38
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4- Robert Pattinson - Yüzde 92.15
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5- Jack Lowden - Yüzde 90.33
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6- George Clooney - Yüzde 89.9
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7- Nicholas Hoult - Yüzde 89.84
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8- Charles Melton - Yüzde 88.46
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9- Idris Elba - Yüzde 87.94
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10- Shah Rukh Khan - Yüzde 86.76
Görseller AP ve AA'dan servis edilmiştir.
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