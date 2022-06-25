Altın madeninde bulundu... 30 bin yıllık!

Kanada’nın Yukon eyaletindeki bir altın madeninde çalışanlar, vücudunun neredeyse tamamı bozulmamış halde 30 bin yıllık yünlü bebek mamut buldu.
Yukon’un Tr'ondek Hwech'in First Nation Yerli bölgesindeki altın arama alanlarında çalışan madenciler, Kuzey Amerika'da bugüne kadar bulunan en eksiksiz yünlü mamut fosilini ortaya çıkardı.
Yukon Turizm ve Kültür Bakanı Ranj Pillai, yaptığı açıklamada, "Yukon, her zaman Buzul Çağı ve Beringya araştırmaları için uluslararası üne sahip bir yer olmuştur. Yünlü mamutun bu önemli keşfinden heyecan duyuyoruz" ifadesini kullandı.
Yukon Hükümeti ve Tr'ondek Hwech'in First Nation Yerli topluluğundan yapılan ortak açıklamada, Tr'ondek Hwech'in geleneksel Yerli bölgesinde bulunan yünlü mamut yavrusuna Yerli Han dilinde 'büyük bebek hayvan' anlamına gelen 'Nun cho ga' adı verildiği bildirildi.
BUZUL ÇAĞI'NDA DONDUĞUNA İNANILIYOR
Keşif sonrası bölgeye giderek mamutu inceleyen Calgary Üniversitesi ile Yukon Jeolojik Araştırmalar Enstitüsünden paleontolog ve jeologlar, mamutun 30 bin yıldan fazla bir süre önce Buzul Çağı'nda donduğuna inanıyorlar.
Calgary Üniversitesi paleontologlarından Grant Zazula, "Gerçek bir yünlü mamutla yüz yüze gelmek hayatımın en uzun hayallerinden biriydi. Bu rüya bugün gerçek oldu. Nun cho ga çok güzel ve dünyada şimdiye kadar keşfedilmiş en eksiksiz buz devri hayvanlarından biri" diye konuştu.
Uzmanlar, tüylü mamutun dişi gibi göründüğünü ve 2007 yılında Sibirya'da keşfedilen 'Lyuba' adlı 42 bin yaşındaki bebek yünlü mamutla aynı boyda olduğunu açıkladı.
Fotoğraf: AP
Avrasya ile Kuzey Amerika'da dağılmış ve soyu tükenmiş olan mamutlar, filgiller familyasındandır.
*Haberin temsili görseli Shutterstock'tan alınmıştır.
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