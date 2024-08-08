Altın madalya Çin'in oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik yüzme akrobatik takım kategorisi finallerinde kazanan Çin oldu.
Giriş: 08.08.2024 - 00:30 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:30
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik yüzme akrobatik takım kategorisinde finaller yapıldı.
Paris Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmalarda Çin, 996.1389 puanla altın madalyanın sahibi oldu.
Müsabakalarda 914.3421 puan toplayan ABD gümüş madalya kazanırken, İspanya ise 900.7319'luk derecesiyle bronz madalyaya uzandı.
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