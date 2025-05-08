Altın Küre Ödülleri'ne yeni kategori eklendi

Altın Küre Ödülleri'ne yeni bir kategorinin dahil edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre Altın Küre Ödülleri'ne Yılın En İyi Podcast'i kategorisi eklenecek. Bu kategori, 11 Ocak 2026 tarihinde yapılacak törende ilk kez verilecek.

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Yeni kategorinin 'podcast dünyasındaki olağanüstü ve çeşitli yetenekleri' onurlandıracağı belirtildi.

Altın Küre Başkanı Helen Hoehne, "Eğlence dünyası değişmeye devam ederken, biz de anlatının yeni biçimlerini tanımaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi. Hoehne, "Köklü kategorilerimize sahip çıkarken, yeni seslere ve formatlara da yer açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Açıklamaya göre, yalnızca ilk 25'e giren podcast'ler bu ödül için değerlendirmeye alınabilecek ve kategoride toplam altı aday yer alacak.

Altın Küre temsilcileri, CNN'e yaptıkları açıklamada; anlatı, video, röportaj ve haber tabanlı podcast'lerin ödüle aday olabileceğini doğruladı.

Kapsamlı uygunluk kriterleri ise önümüzdeki haftalarda açıklanacak. 2026 Altın Küre Ödülleri'nin sunuculuğunu ikinci kez komedyen Nikki Glaser üstlenecek. Mart ayında yaptığı açıklamada Glaser, sunuculuğun kariyeri boyunca yaşadığı en eğlenceli deneyim olduğunu söylemiş şöyle devam etmişti: "Bir kez daha sahnede olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu kez The White Lotus ekibinin önünde olacağım ve umarım yeteneğimi fark edip beni dördüncü sezonda karanlık geçmişi olan bir İskandinav pilates eğitmeni rolüne dahil ederler."