Altın Koza 'Nasipse Adayız'ın oldu

Türkiye'nin en önemli film festivallerinden Uluslararası Adana Altı Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.
Usta oyuncu, senarist Ercan Kesal'ın yönetmen olarak da imza attığı ilk film olan ve İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanlığına aday olan bir adamın öyküsünü anlatan 'Nasipse Adayız' En İyi Film dalında Altın Koza kazandı. Senaryo dalında da ödül Kesal'a gitti.
Yönetmen Leyla Yılmaz, 'Bilmemek' adlı filmiyle 'En İyi Yönetmen' ve 'Yılmaz Güney Ödülü'nün sahibi oldu. Senan Kara 'Bilmemek'teki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alırken, Onur Berk Aslanoğlu (Plaza) ve Serdar Orçin (Ceviz Ağacı) filmlerindeki rolleriyle 'En İyi Erkek Oyuncu ödülünü' paylaştı.
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Seda Türkmen (Mavzer) ve Selin Yenici (Nasipse Adayız) paylaşırken Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Ozan Çelik (Mavzer) kazandı. Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'nü Sitare Akbaş (Ben Bir Denizim) ve Deniz Altan (Plaza) aldı. Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü ise Emir Özden (Bilmemek) ve Ahmet Melih Yılmaz (Yeniden Leyla) arasında paylaşıldı.
'En İyi Görüntü Yönetimi' 'Mavzer' filmiyle Orçun Özkılıç'a, En İyi Müzik Ceviz Ağacı'yla Payam Azadi'nin oldu. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü ise Bilmemek'e gitti.
Orhan Kemal Emek Ödülü, 16 yaşında kamera arkasına geçen, görüntü yönetmeni ve yönetmen olarak unutulmaz filmlere imza atan, ‘sinema ve emek’ denince akla ilk gelen isimlerden yönetmen Orhan Oğuz’a takdim edildi. Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü usta oyuncular Nur Sürer ve Rutkay Aziz’e Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti.
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