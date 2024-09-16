Altın Koza'da 11 film Adana'da ilk kez seyirciyle buluşacak
Bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin dünya sineması bölümünde gösterilecek 11 film Adana'da ilk kez seyirciyle buluşacak
Adana Altın Koza Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya sineması bölümünde gösterilecek filmler açıklandı.
23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, 11 film Adana'da ilk kez seyirciyle buluşacak.
Dünya sineması bölümünde "Megalopolis", "Kutsal İncirin Tohumu", "Bir Salyangozun Anıları", "Süleyman'ın Hikayesi", "Dünyanın Sonuna Üç Kilometre", "Aydınlık Hayallerimiz", "Kutsal Enerji", "Cennetin Kıyısındaki Köy", "Vahşi Elmas", "Gidecek Yer Yok" ve "Çalınan Gezegenim" isimli filmler Adana'da ilk kez gösterilecek.