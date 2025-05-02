Altın internetin de şahı oldu 

We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye raporunda ülkemizdeki genel internet, sosyal medya, mobil kullanım, çevrimiçi alışveriş ve dijital pazarlama verilerine yer verildi.

Dünya nüfusu 8.2 milyara, Türkiye’nin nüfusu ise 87.6 milyona ulaşırken, dünya genelinde internet kullanıcıları 5.56 milyara kadar çıktı. Dünyada internetin nüfusa göre kullanım oranı yüzde 67.9 iken, Türkiye’de 77.3 milyon kişi internet kullanıyor. Bunun nüfusa oranı yüzde 88.3’e denk geliyor. Yani Türkiye’de internet kullanımı dünya ortalamasının bir hayli üzerinde.

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Dünya genelinde sosyal medya kullanıcısı sayısı 5.24 milyar iken, bunun nüfusa oranı yüzde 63.9. Türkiye’de ise 58.5 milyon kişi sosyal medya kullanıyor, bunun nüfusa oranı ise yüzde 66.7. Türkiye'de internet kullanıcıları tüm cihazlardan günlük ortalama 7 saat 13 dakika zaman geçiriyor. İnternet kullanıcılarının yüzde 76.2’si bilgi alma amacı ile internette dolaşıyor.

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Türkiye’de en çok ziyaret edilen web sitesi uzun süredir rakipsiz şekilde Google.com oldu. Bu arama motorunda en çok ziyaret edilen kelime ise “hava durumu” oldu. Türkiye’deki internet kullanıcıları, ortalama 2 saat 43 dakikalarını sosyal medya ağlarında geçiriyor. İnternet kullanıcıları yüzde 92.2 ile en çok Instagram’ı kullanıyor. Daha sonra sırasıyla WhatsApp, Facebook ve X (Twitter) kullanılıyor. Kullanıcılar aylık ortalama 32 saat 36 dakika ile en çok Instagram’da zaman geçiriyor.

Kullanıcılar sosyal medya hesaplarında en çok ailelerini ve tanıdıklarını takip ediyor. En fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması 58.5 milyon kullanıcı ile Instagram. İndirme sayılarına bakıldığında en fazla indirilen uygulama geçen yıl TEMU oldu. Uygulamalara yapılan harcamalarda ise en çok harcama yapılan uygulama Tiktok oldu. Kullanıcıların çevrimiçi bir ürünü satın alma faktörlerinde en etkili olan sebeplerin başında yüzde 60,1 i ile ücretsiz teslimat geliyor. İnternet üzerinden tüketim malları satın alan kullanıcılara bakıldığında 2024 yılında 28.6 milyar dolar harcama yapıldı. Dijital pazarlama verilerine göre; marka araştırması için kullanılan birincil kanal yüzde 57 ile arama motorları olurken, bunu yüzde 48,7 ile sosyal ağlar takip etti. Toplamda dijital reklamcılık harcamalarının değeri 1.66 milyar dolar iken, dijital reklam harcamaları toplam reklam harcamalarının yüzde 53.7’sini oluşturdu. ARAMA SORGUSU VE ALTIN SATIŞI Geçmiş yıllarda olduğu gibi geçen yıl da internette en çok aranan kelime “hava durumu” oldu. İkinci sırada Youtube yer alırken, üçüncü sırada çeviri ve dördüncü sırada “altın” yer aldı. İnsanlar altın fiyatlarını internetten takip ettiği gibi kullanıcıların önemli bir kısmı internetten altın almayı tercih etti. 2024’te internetten altın satışı aylık ortalama 1 milyar 335 milyon TL’ye kadar yükseldi.

İNTERNETTE SORGU SIRALAMASI İnternette sorgulanan kelimelere bakıldığında ekonomik krizle birlikte vatandaşın gündeminde ne olduğu 3 aşağı 5 yukarı anlaşılabiliyor. Sıralama şöyle: 1- Hava durumu 2- Youtube 3- Çeviri4- Altın5- e-devlet6- Whatsapp7- Galatasaray8- Fenerbahçe 9- Google 10- Dolar 11- Sahibinden 12- Twitter 13- Son dakika 14- Instagram 15- Whatsapp web 16- Euro 17- Haber 18- Namaz vakitleri 19- Mynet20- Translate