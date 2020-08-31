Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 23'üncü kez düzenlenecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması bu yıl 4 - 6 Eylül arasında gerçekleştirilecek.
Başkanlığını Fuat Güner, genel koordinatörlüğünü Ali Rıza Türker'in yaptığı Altın Güvercin Beste Yarışması'nın ön jürisi Ahmet Güvenç, Burcu Soysev, Ferhat Göçer, Ödül Erdoğan ve İzzet Öz'den oluştu.
Ön jürinin değerlendirmesine göre şu isimler finalde yarışmaya hak kazandı;
* B. Kağan Çoban (Sensiz Olmaz)
* Sedat Yüce (Resmen Aranıyor)
* Doğan Kospançalı (Kırık Ayna)
* Deniz Özçelik (Kokun Şehir Değiştirdiğinde)
* Emre Kantaşlı (Yok)
* Merve Öner Demirci (Ya Su Ya Ateş)
* Şevki Çepa (Zaman Sensin)
* Erhan Siret Doğan (Bir Yolculuktu)
* Oğuz Durak (Aynalar)
* Berkin Koçak (Sevda Yokuşları)
Ozan Güneysu ise 'Aşk Evlerden Uzak' adlı şarkısıyla yedek listede yer aldı.
Altın Güvercin Beste Yarışması'nın Kuşadası'ndaki Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek olan finalinde Okan Bayülgen, Tuna Kiremitçi, Berkay, Ahmet Güvenç, Ali Rıza Türker, Cihan Okan, Metin Özülkü, Şebnem Özsaran, Güliz Ayla ve Mehtap Meral jüri üyeliği yapacak.
Birinci olan şarkı; 50 bin TL, ikinci olan şarkı 30 bin TL ve üçüncü olan şarkı 20 bin TL ile ödüllendirilecek.
Altın Güvercin Beste Yarışması'nın gelenekselleşen Onur Ödülü ise bu yıl, KUSAV Onur Ödülü adıyla ünlü pop müzik sanatçısı Erol Evgin'e verilecek.
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