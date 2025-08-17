Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 405 bin 500 liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 408 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 405 bin 500 lira oldu. Peki, bugün gram ve çeyrek altın kaç liradan alıcı buluyor? İşte, 17 Ağustos 2025 Pazar altın fiyatları...