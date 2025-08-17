Altın fiyatlarında yatay seyir! 17 Ağustos 2025 Pazar gram ve çeyrek altın ne kadar?
ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artmasıyla tarifelerin enflasyonist etkilerine dair oluşan endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, gözler bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmeye çevrildi. Altının ons fiyatı dolar endeksinin güç kaybetmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişeleriyle yükseldi. Peki, altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte, 17 Ağustos Pazar 2025 altın fiyatları...
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 405 bin 500 liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 408 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 405 bin 500 lira oldu. Peki, bugün gram ve çeyrek altın kaç liradan alıcı buluyor? İşte, 17 Ağustos 2025 Pazar altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.382,58
Satış: 4.383,41
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.334,75
Satış: 3.337,64
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.012,13
Satış: 7.166,87
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.048,51
Satış: 28.579,81
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.620,00
Satış: 28.800,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.980,43
Satış: 14.333,74
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.048,51
Satış: 28.579,81
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.109,44
Satış: 29.836,30
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.405,69
Satış: 3.373,55
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.004,74
Satış: 4.214,80