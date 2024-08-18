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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında son durum 18 Ağustos 2024: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

        Altında yükseliş devam ediyor! 18 Ağustos güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar?

        Fed'in Eylül'de faiz indirimine gideceği beklentisi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Yurt içinde de gram altın 2.725 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Fed yetkililerinin son günlerdeki açıklamaları indirim beklentilerini güçlendirirken, ABD'de yayımlanan son veriler ise 'sert iniş' endişelerini azalttı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 18 Ağustos 2024 Pazar canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 07:42 Güncelleme: 18.08.2024 - 07:42
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        • 1

          ABD'de açıklanan üretici enflasyonunun ardından bugün açıklanan tüketici enflasyonu verileri fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

          Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

          Analistler, verilerin ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti.

          Eylül ayında faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, ancak faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini, bu noktada 6 Eylül'de açıklanacak ağustos ayına ilişkin istihdam raporunun daha fazla önem kazandığını kaydetti.

          Enflasyon verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini yüzde 64,5 ihtimalle 25 baz puan ve yüzde 35,5 ihtimalle 50 baz puan indireceği öngörüldü.

          Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentilerin kuvvetlenmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,84'e geriledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 18 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN YÜKSELİYOR

          Gram altın Cuma gününü 2 bin 689 TL ile kapatırken, 18 Ağustos 2024 tarihinde 2 bin 715 TL'ye çıktı. Çeyrek altın 4 bin 303 liradan, 4 bin 325 liraya yükseldi.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.715,77

          Satış: 2.716,54

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.507,31

          Satış: 2.508,71

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 4.345,23

          Satış: 4.441,53

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 17.380,90

          Satış: 17.711,81

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 8.663,29

          Satış: 8.883,07

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 17.380,90

          Satış: 17.711,81

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 18.104,29

          Satış: 18.560,13

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.474,28

          Satış: 1.918,72

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.491,21

          Satış: 2.629,28

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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