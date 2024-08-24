ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın dün 2 bin 731 liradan kapanış yaparken; bugün 2 bin 744 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 369 liradan, 4,390 lira oldu.

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