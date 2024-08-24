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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları yükselişte! Canlı alış ve satış altın fiyatları: 24 Ağustos bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç lira?

        Altın fiyatları yükselişte! 24 Ağustos bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç lira?

        Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor. Hafta başından itibaren rekor bir yükselişe geçen gram altın 2,744 lira iken çeyrek altın 4,390 lira seviyelerine ulaştı. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,674.28 liradan 2 bin 700 lira seviyelerine yükselerek yüzde 62,66 değer kazancı yaşadı. Altın fiyatları ne kadar? başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler bu sorunun cevabını merak ediyor. İşte 24 Ağustos 2024 çeyrek altın, gram altın ve diğer altın fiyatlarında canlı son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 07:40 Güncelleme: 24.08.2024 - 07:40
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