Altın fiyatları yükselişte! 24 Ağustos bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç lira?
Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor. Hafta başından itibaren rekor bir yükselişe geçen gram altın 2,744 lira iken çeyrek altın 4,390 lira seviyelerine ulaştı. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,674.28 liradan 2 bin 700 lira seviyelerine yükselerek yüzde 62,66 değer kazancı yaşadı. Altın fiyatları ne kadar? başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler bu sorunun cevabını merak ediyor. İşte 24 Ağustos 2024 çeyrek altın, gram altın ve diğer altın fiyatlarında canlı son durum
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24 Ağustos Cumartesi altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Dün yükselişle başlayan altın fiyatları bugünde seviyesini koruyarak yükselişi sabitlendi. Güncel piyasalarda gram altın fiyatı 2,744 liradan, çeyrek altın fiyatı 4,390 liradan işlem görüyor. İşte 24 Ağustos 2024 altın fiyatları
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gram altın dün 2 bin 731 liradan kapanış yaparken; bugün 2 bin 744 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 369 liradan, 4,390 lira oldu.
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.511,99
Satış: 2.513,20
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.390,86
Satış: 4.488,24
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.563,46
Satış: 17.898,04
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.744,29
Satış: 2.745,10
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.754,29
Satış: 8.976,47
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.563,46
Satış: 17.898,04
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.503,17
Satış: 1.955,70
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.538,16
Satış: 2.683,33
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.502,87
Satış: 18.974,13
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