Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyaslardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti. Altın fiyatlarında son durum şöyle: