Canlı altın fiyatları güncel olarak değişiyor. Alım ve satım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. En son altının ons fiyatı 2.865 TL iken 22 ayar bilezik fiyatı 3 bin 89 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da bir gram altın 3 bin 410 lira liraya kadar çıkmıştı. Peki 4 Mart 2025 bugün yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?