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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son durum 4 Mart Salı: Bugün yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 4 Mart Salı: Bugün yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Canlı ve anlık olarak değişen tabloda tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik fiyatları, gram altın, çeyrek altın fiyatları belirleniyor. Altın en son ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortaklarına gümrük vergileri uygulayacağını teyit etmesinin ardından yükselişe geçmiş ve böylece, küresel ekonominin görünümüyle ilgili endişeler derinleştirip güvenli liman alımları arttırmıştı. Peki 4 Mart 2025 bugün yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 07:18 Güncelleme: 04.03.2025 - 08:51
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