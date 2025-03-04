Canlı altın fiyatları 4 Mart Salı: Bugün yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Canlı ve anlık olarak değişen tabloda tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik fiyatları, gram altın, çeyrek altın fiyatları belirleniyor. Altın en son ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortaklarına gümrük vergileri uygulayacağını teyit etmesinin ardından yükselişe geçmiş ve böylece, küresel ekonominin görünümüyle ilgili endişeler derinleştirip güvenli liman alımları arttırmıştı. Peki 4 Mart 2025 bugün yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi
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Canlı altın fiyatları güncel olarak değişiyor. Alım ve satım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. En son altının ons fiyatı 2.865 TL iken 22 ayar bilezik fiyatı 3 bin 89 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da bir gram altın 3 bin 410 lira liraya kadar çıkmıştı. Peki 4 Mart 2025 bugün yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış:5.420,3800
Satış: 5.539,5600
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.387,8350
Satış: 3.388,5330
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.888,0400
Satış: 2.888,5600
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.651,8600
Satış: 22.060,1700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.213,00
Satış: 22.408,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış:10.791,98
Satış: 11.064,85
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.490,01
Satış: 23.053,93
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.192,00
Satış: 55.907,00
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.853,77
Satış: 2.734,29
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.107,87
Satış: 3.280,50