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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 28 ARALIK 2024! Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 28 Aralık Cumartesi günü verileri araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler, altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası güne yukarı yönlü seyirle başlayan altında ibre tersine döndü. Saat 15.00 itibarıyla gram altın 2 bin 977 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 868 liradan işlem görüyor. Peki, Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Aralık altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 07:26 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:13
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