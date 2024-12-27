Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 28 Aralık Cumartesi günü verileri araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler, altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası güne yukarı yönlü seyirle başlayan altında ibre tersine döndü. Saat 15.00 itibarıyla gram altın 2 bin 977 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 868 liradan işlem görüyor. Peki, Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Aralık altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık verileriyle yatırım ya da birikim yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından yükselişe geçen altın fiyatları, yeniden düşüş eğiliminde. Güne 2 bin 988 liradan başlayan altının gram fiyatı, 2 bin 977 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 28 Aralık 2024 altın fiyatları son durum…
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ALTIN FİYATLARI SON DURUM
27 Aralık Cuma günü altın fiyatları, güne yükselişle başladı. Günü 2 bin 988 liradan açan gram altın, saat 15.00 itibarıyla 2 bin 977 liraya geriledi.
Çeyrek altın ise 4 bin 868 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.977,0270
Satış: 2.977,5250
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.624,1000
Satış: 2.624,6400
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.763,2100
Satış: 4.868,2500
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.053,8800
Satış: 19.414,0200
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.273,00
Satış: 19.599,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.493,39
Satış: 9.732,91
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.046,29
Satış: 19.406,29
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.751,24
Satış: 20.247,73
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.613,35
Satış: 2.453,35
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.717,34
Satış: 2.870,05
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 47.962,00
Satış: 48.766,00
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