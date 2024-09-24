Altında yeni rekor! 24 Eylül 2024 bugün altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Altın rekor devam ediyor. Dün altının ons fiyatı 2.630 doları görürken bugün gram altın 2 bin 890 lira seviyesine ulaştı. Altındaki yükselişte Fed'in geçen hafta aldığı faiz indirim kararı etkili olurken şimdiden 7 Kasım'daki Fed toplantısına yönelik beklentiler piyasalarda etkili oluyor. Fed'den 25 veya 50 baz puanlık faiz indirimi gelmesine eşit ihtimal veriliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 24 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
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Fed'in geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta üst üste rekorlar kıran altın yeni haftaya da yeni bir tarihi zirveyle başladı.
Fed'in geçen haftaki kararı öncesinde piyasalar ya 25 ya da 50 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordu. Fed'in tercihini büyük indirimden yana kullanmasıyla altın fiyatlarındaki yükselişler hızlandı.
Fed bir sonraki faiz kararını 7 Kasım'da açıklayacak. Şu anda piyasalar bir indirim geleceğine kesin gözüyle bakıyor ancak beklentiler yine 25 ve 50 baz puanlık intirim ihtimalleri arasında bölünmüş durumda. CME FedWatch Tool'a göre bu sabah itibarıyla 50 baz puanlık indirim gelmesi yüzde 50.2, 25 baz puanlık bir indirime gidilmesi ise yüzde 49.8 oranla fiyatlanıyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 24 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN YÜKSELİŞİNİ KORUYOR!
23 Eylül Pazartesi günü 2 bin 882 lira olan gram altın, 24 Eylül Salı günü 2 bin 891 liraya çıktı. Çeyrek altın da 4 bin 611 liradan, 4 bin 626 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.891,8010
Satış: 2.892,1420
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.628,7500
Satış: 2.629,0900
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.626,5000
Satış: 4.728,3700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.503,5300
Satış: 18.853,4000
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.225,31
Satış: 9.457,60
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.507,67
Satış: 18.856,56
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.554,21
Satış: 20.051,59
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.598,14
Satış: 2.429,62
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.692,48
Satış: 2.835,21