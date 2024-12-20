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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 ARALIK 2024: Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 20 Aralık Cuma günü verileri araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları takip ediliyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle karışık bir seyir izleniyor. Fed sonrası sert düşen gram altın 2.947 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Aralık 2024 altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 07:26 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:15
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        • 1

          Altın fiyatları 20 Aralık Cuma günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesinin ardından gerileyen altında düşüş sürüyor. Fiyatlarda yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Saat 10.00itibarıyla gram altın 2 bin 947 lira, çeyrek altın 4 bin 820 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 20 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...

        • 2

          ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

          20 Aralık Cuma günü gram altın, 2 bin 947 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 820 liradan alıcı buluyor.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.947,1010

          Satış: 2.947,5530

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ