Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 20 Aralık Cuma günü verileri araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları takip ediliyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle karışık bir seyir izleniyor. Fed sonrası sert düşen gram altın 2.947 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Aralık 2024 altın fiyatları son durum...
Giriş: 20.12.2024 - 07:26 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:15
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Altın fiyatları 20 Aralık Cuma günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesinin ardından gerileyen altında düşüş sürüyor. Fiyatlarda yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Saat 10.00itibarıyla gram altın 2 bin 947 lira, çeyrek altın 4 bin 820 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 20 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
20 Aralık Cuma günü gram altın, 2 bin 947 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 820 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.947,1010
Satış: 2.947,5530
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