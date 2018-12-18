Altın fiyatları haftanın ilk işlem günü olan 17 Aralık pazartesi gününe yükseliş yönünde trendle başladı. Suriye'deki terör mevzilerine yönelik başlatılması beklenen sınır ötesi operasyon, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle altın fiyatları yükseliş yönündeki seyrini yeni hafta da koruyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler "Gram altın ne kadar?" Çeyrek altın ne kadar?" ve "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Aralık bugün güncel altın fiyatları...