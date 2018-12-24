Altın fiyatları düşüşte... Piyasadaki olumlu havanın, özellikle de dolar/TL kurundaki düşüş yönündeki eğilimin de etkisiyle altın fiyatları düşüşe geçti. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Öte yandan gram altın 214, çeyrek altın ise 350 lira civarında alıcı buluyor. İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları....