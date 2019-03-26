Altın fiyatları, Kapalıçarşı'dan gelen verilerle şekillendi. Altın uzmanları, ABD ve Avrupa tarafında beklentilerin altında kalan ekonomik verilerin küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını belirterek, "ABD-Avrupa ve Asya borsalarında yaşanan sert satışlar, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüşlere neden olurken altının ons fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Brexit belirsizliği ile ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de piyasaları tedirgin etmeye devam ettiğini ifade eden uzmanlar, teknik olarak ons altının 1.320 doların üzerinde kalıcı olması durumunda 1.335 dolara kadar yükselebileceğini, düşüşlerde ise 1.307 dolar seviyesinin destek olarak takip edileceğini kaydetti. Bugün yurt içinde Hazine ihaleleri yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getiren uzmanlar, Brexit gelişmeleri, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi. 26 Mart çeyrek altın ve gram altın fiyatları haberimizde.