Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen ilk rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle uluslararası piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.515 dolar, gram altında ise 290 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti. Günlük altın fiyatları şöyle: