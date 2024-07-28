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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika 28 Temmuz 2024: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! 28 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Fed'in küresel piyasalarda faiz beklentisi yaratmasıyla rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları daha fazla ivmeyi koruyamadı ve geçen haftadan itibaren tablo olumsuza döndü. Dalgalanma yaşayan fiyatlar, haftayı yine düşüşle kapattı. Bugün gram altın 2 bin 528 TL'den, çeyrek ise 4 bin 44 TL'den işlem görüyor. İşte, 28 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 09:21 Güncelleme: 28.07.2024 - 09:21
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