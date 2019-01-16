Altın fiyatları bugün piyaslar açıldıktan sonra ilk verilerin gelmesiyle birlikte şekillenecek. ABD başkanı Trump'ın, Twitter üzerinden Türkiye'ye yönelik mesajlarının ardından yükselen döviz fiyatlarına bağlı olarak altın fiyatlarıd a yükselmişti. Ancak hemen ardından başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere diğer diplomasi kaynaklarından da yapılan açıklamalarla döviz fiyatları düşüş trendine girdi. Bu düşüş bugün de sürüyor. Peki bu durumun altın fiyatlarına etkisi ne? İşte 16 Ocak güncel altın fiyatları...