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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: 1 Şubat 2025 bugün cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları bugün yükselişte! 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 1 Şubat 2025 Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Altın yatırımcıları son günlerde altın günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana rekor serisine devam eden altın güçlü yükseliş gösterdi. Fed'in faizi sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın geleceğe yönelik değerlendirmeleriyle birlikte altın rekor kırmaya başladı. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 223 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 07:24 Güncelleme: 01.02.2025 - 00:07
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