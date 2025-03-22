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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış satış rakamları 22 Mart 2025: Bugün tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı alış satış rakamları 22 Mart 2025: Bugün tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları grafiği sürekli güncellenirken alım satım yapacaklar '' 22 Mart bugün altın fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. En son gram altın 3.678 TL iken çeyrek altın 5.885 TL'den işlem görmüştü. Peki 22 Mart 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları 22 Mart 2025

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 07:51 Güncelleme: 22.03.2025 - 07:51
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