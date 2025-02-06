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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 7 ŞUBAT 2025: Rekor sonrası durağan seyir! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altında son durum: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 7 Şubat 2025 alış-satış tablosu, ekonomi gündemini yakından takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın rekor seviyeyi aştıktan sonra artan ekonomik ve jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman talebini destekliyor. Külçe altın Çarşamba günü yüzde 0,9 artarak ons başına 2.870 doların yakınında kaldı. Alınan verilere göre, gram altın 3 bin 310 lira, çeyrek altın ise 5 bin 411 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 7 Şubat 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 07:24 Güncelleme: 07.02.2025 - 00:18
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