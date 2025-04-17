Altın fiyatları zirvede: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Nisan 2025 altın fiyatları
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi tarifelerini uygulaması ve ardından değerli minerallere yönelik gümrük vergilerinin gerekliliği konusunda bir soruşturma başlatması güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Bu gelişmeler sonrası rekor kıran ons altın 3 bin 300 dolara kadar yükseldi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 17 Nisan 2025 canlı altın alış-satış tablosu ile altın fiyatları...
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Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tarifelere dayalı ticaret savaşı, küresel çapta ana gündem olmaya devam ediyor. Karşılıklı adımlarla restleşmeye dönüşen tarife politikalarında her yeni haber akışı, piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, artan ticaret savaşı gerginliği ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler güvenli liman varlıklara olan talebi arttırıyor. Bu nedenle her gün yeni rekora imza atan altın fiyatları yakından takip ediliyor. İşte, 17 Nisan 2025 altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI ZİRVEDE!
Gram altın dün 4 bin 64 TL'den işlem görürken, 17 Nisan Perşembe günü 4 bin 79 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 6 bin 503 lira iken, 6 bin 528 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.079,9520
Satış: 4.080,3200
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.327,73
Satış: 3.328,60
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.528,0800
Satış: 6.671,5500
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.118,5500
Satış: 26.611,2200
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.808,00
Satış: 27.032,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.029,06
13.356,97
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.139,81
Satış: 26.632,25
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.147,89
Satış: 27.833,56
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.249,27
Satış: 3.194,62
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.750,57
Satış: 3.953,29
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.598,00
Satış: 67.623,00