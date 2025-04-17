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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu: Altın fiyatları zirvede! 17 Nisan 2025 gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altın ne kadar?

        Altın fiyatları zirvede: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Nisan 2025 altın fiyatları

        ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi tarifelerini uygulaması ve ardından değerli minerallere yönelik gümrük vergilerinin gerekliliği konusunda bir soruşturma başlatması güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Bu gelişmeler sonrası rekor kıran ons altın 3 bin 300 dolara kadar yükseldi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 17 Nisan 2025 canlı altın alış-satış tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 07:12 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:42
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