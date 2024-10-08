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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 8 Ekim 2024: Altın fiyatlarında durgunluk! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında durgunluk! 8 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Fed 18 Eylül'de faiz indirimini açıkladıktan sonra rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları durgunluk dönemine geçti. Ortadoğu'da artan gerilim sadece altını değil brent petrol fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 8 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 07:23 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:07
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