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        Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 13 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatlarında son durum 13 Temmuz Perşembe günü yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 13 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 07:44
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